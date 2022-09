Calendario Europei basket oggi | orari partite 3 settembre | programma | tv | streaming

(Di sabato 3 settembre 2022) Terza giornata dell’Euro2022 e dopo l’esordio scenderanno sui parquet del vecchio continente tutte e 24 le squadre.. Tante le sfide da non perdere, a partire dal match di Milano che vedrà l’Italia sfidare la Grecia di Giannis Antetokounmpo. Si parte con Montenegro-Belgio alle 13.30 italiane, per poi spostarsi alle 14 alla sfida di Praga tra la Finlandia e la Polonia. Un quarto d’ora dopo, al Forum d’Assago, match sulla carta senza storia tra Gran Bretagna e la favorita Croazia, mentre alle 14.30 a Colonia la Germania sfida la Bosnia-Erzegovina. Alle 16.15 si torna a Tbilisi per Bulgaria-Turchia, alle 17.00 a Milano va in scena Estonia-Ucraina, mentre alle 17.30 è la volta di Repubblica Ceca-Serbia. Alle 17.45 sarà la volta di Lituania-Francia, match già quasi da dentro o fuori, mentre alle 19 la Georgia affronta la favorita Spagna. In serata, infine, alle 20.30 ...

