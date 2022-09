Barcolana Young | aperte le iscrizioni | nasce il trofeo Challenge Perpetuo

Leggi su nonsolonautica

(Di sabato 3 settembre 2022) Sonolealladi Trieste, l’evento che tradizionalmente apre la settimana della. “– ha dichiarato il presidente della SVBG Mitja Gialuz – è uno degli eventi a cui teniamo maggiormente, l’appuntamento che incarna il vero spirito delladi condivisione, gioia e passione per lo sport. Ai nostri giovani velisti chiediamo di divertirsi, dare il meglio di loro in mare durante le regate e a terra nei momenti a loro dedicati. Siamo pronti per una grande Coppa D’Autunno e i nostri ragazzi ci regaleranno anche quest’anno una fantastica anteprima”., un’occasione per i giovani velisti Organizzata dalla Società Velica di Barcola e Grignano con il ...