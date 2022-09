Addio a Gorbaciov, presente Orban. Medvedev alla cerimonia, poi scrive: «Dopo l’Urss non fu smembrato l’arsenale nucleare, è una garanzia per la Russia» (Di sabato 3 settembre 2022) Il premier ungherese Viktor Orban è la più importante personalità estera ad aver partecipato alla cerimonia funebre per l’ultimo leader sovietico Mikhail Gorbaciov, oggi 3 settembre, nella sala delle Colonne della Casa dei sindacati di Mosca. La cerimonia è stata aperta alle 9 ora italiana e si è conclusa attorno alle 13, nel pomeriggio l’ultimo leader dell’Urss sarà seppellito a Novodevichy. A parlare dell’arrivo di Orban in mattinata è stata l’agenzia Tass. Attraverso la medesima agenzia di stampa, il Cremlino ha precisato che oggi non sono previsti incontri tra Vladimir Putin e lo stesso Orban, forse a testimoniare la freddezza del presidente russo che si è limitato a portare dei fiori sul feretro nei giorni scorsi, prima della ... Leggi su open.online (Di sabato 3 settembre 2022) Il premier ungherese Viktorè la più importante personalità estera ad aver partecipatofunebre per l’ultimo leader sovietico Mikhail, oggi 3 settembre, nella sala delle Colonne della Casa dei sindacati di Mosca. Laè stata aperta alle 9 ora italiana e si è conclusa attorno alle 13, nel pomeriggio l’ultimo leader delsarà seppellito a Novodevichy. A parlare dell’arrivo diin mattinata è stata l’agenzia Tass. Attraverso la medesima agenzia di stampa, il Cremlino ha precisato che oggi non sono previsti incontri tra Vladimir Putin e lo stesso, forse a testimoniare la freddezza del presidente russo che si è limitato a portare dei fiori sul feretro nei giorni scorsi, prima della ...

