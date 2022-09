US Open 2022, come cambia il tabellone di Jannik Sinner senza Hurkacz. Occasione anche per Musetti (Di venerdì 2 settembre 2022) Jannik Sinner e Lorenzo Musetti hanno vinto nella giornata di ieri i rispettivi match di secondo turno agli US Open 2022. L’altoatesino si è sbarazzato in tre set dello statunitense Christopher Eubanks, mentre il nativo di Carrara ha saputo rimontare contro il neerlandese Gijs Brouwer. Per entrambi si aprono dunque le porte del terzo turno un lato di tabellone che potrebbe rivelarsi molto favorevole. Nella notte infatti il quotatissimo polacco Hubert Hurkacz ha sorprendentemente perso contro il bielorusso Ilya Ivashka, offrendo una grandissima Occasione ai due azzurri. Musetti aspettava infatti il vincitore di questo scontro e di certo può guardare con maggiore ottimismo alla sfida contro Ivashka. Inoltre, il vincente dello scontro tra ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022)e Lorenzohanno vinto nella giornata di ieri i rispettivi match di secondo turno agli US. L’altoatesino si è sbarazzato in tre set dello statunitense Christopher Eubanks, mentre il nativo di Carrara ha saputo rimontare contro il neerlandese Gijs Brouwer. Per entrambi si aprono dunque le porte del terzo turno un lato diche potrebbe rivelarsi molto favorevole. Nella notte infatti il quotatissimo polacco Hubertha sorprendentemente perso contro il bielorusso Ilya Ivashka, offrendo una grandissimaai due azzurri.aspettava infatti il vincitore di questo scontro e di certo può guardare con maggiore ottimismo alla sfida contro Ivashka. Inoltre, il vincente dello scontro tra ...

