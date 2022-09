US Open 2022: Berrettini batte Murray in quattro set e vola agli ottavi di finale (Di venerdì 2 settembre 2022) Termina 6-4 6-4 (1)6-7 6-3 il match tra Matteo Berrettini e Andy Murray, partita valida per il terzo turno degli US Open 2022. Ottima vittoria per il tennista italiano, che approda così agli ottavi di finale dove troverà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. L’atleta di Roma ha dovuto far fronte alla resilienza ormai proverbiale di Murray, grande campione nel recente passato, riuscendo a far fuoriuscire la sua personalità nei momenti cruciali. Nuova vittoria significativa e sogno intatto a New York. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE IL TABELLONE La cronaca Nel primo set in avvio regna l’equilibrio, con game al servizio abbastanza tranquilli da entrambe le parti. Gli unici momenti di difficoltà si verificano nel terzo game, con Murray ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) Termina 6-4 6-4 (1)6-7 6-3 il match tra Matteoe Andy, partita valida per il terzo turno degli US. Ottima vittoria per il tennista italiano, che approda cosìdidove troverà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. L’atleta di Roma ha dovuto far fronte alla resilienza ormai proverbiale di, grande campione nel recente passato, riuscendo a far fuoriuscire la sua personalità nei momenti cruciali. Nuova vittoria significativa e sogno intatto a New York. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE IL TABELLONE La cronaca Nel primo set in avvio regna l’equilibrio, con game al servizio abbastanza tranquilli da entrambe le parti. Gli unici momenti di difficoltà si verificano nel terzo game, con...

