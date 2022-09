Ue | Ursula von der Leyen | Ora basta | metteremo un tetto al prezzo del gas russo

(Di venerdì 2 settembre 2022) E’ arrivato il momento di stabilire unaldel gas che arriva dalla Russia, via pipeline, in Europa. Lo ha sottolineato la presidente della Commissione europea,von der, rimarcando la necessità di contrastare quelli che ha indicato come i tentativi del presidente, Vladimir Putin, di manipolare il mercato dell’energia europeo. “Credo fermamente che sia arrivato il momento di fissare unmassimo alsul gasdiretto in Europa”, ha detto von derai giornalisti a margine di un incontro dei deputati conservatori nella città di Murnau, in Baviera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

EURACTIVItalia : ??La Presidente della @EU_Commission @vonderleyen ha respinto la richiesta del Pm polacco @MorawieckiM di sospender… - Agenzia_Ansa : Continua a scendere il prezzo del gas con le parole della presidente della Commissione Ue, Ursula Von Der LeyenM ch… - LaVeritaWeb : Ursula von der Leyen annuncia una riforma del mercato elettrico. E le altre ipotesi in gioco, come il price cap, no… - penneschi : RT @ChanceGardiner: 'Ricordatevi di esclamare 'Beccati questa, Putin!' ogni volta che pagate le bollette. Dissero di fare così Ursula von… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Continua a scendere il prezzo del gas con le parole della presidente della Commissione Ue, Ursul… -

"Credo fermamente che sia ora tempo di definire un tetto al prezzo del gas trasportato in Europa attraverso i gasdotti russi". Lo ha affermato la presidente della Commissione europeader Leyen parlando a margine di un incontro dei partiti conservatori tedeschi a Murnau in Baviera. Fon 02 - 09 - 22 13:13:43 (0275)NEWS,ENE 3 NNNNIl segnale dai mercati è arrivato, con le quotazioni spot del gas stabili da quandoder Leyen ha parlato di misure urgenti da prendere nel giro di qualche settimana. Le annuncerà il 14 ...(ANSA) - BERLINO, 02 SET - 'Sono delle ferma convinzione che è tempo di un tetto al prezzo del gas dai gasdotti russi in Europa'. Lo ha detto ...Per far fronte al caro energia l’Unione pensa a un tetto sul prezzo dell’energia e a un piano per ridurre la domanda di elettricità. Gli spagnoli vorrebbero riproporre a Bruxelles il modello di cui fa ...