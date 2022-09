Traffico Roma del 02-09-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

LuceverdeBuongiorno dalla redazione aNord si rallenta sulla Cassia tra via Braccianese nuova e la Giustiniana è dal raccordo a via di Grottarossa direzione Corso di Francia code sulla Cassia bis Castel de' ceveri il raccordo qui a complicare la situazione un cantiere che restringe la sede stradalerallentato poi sul tratto Urbano della A24 da Portonaccio alla tangenziale direzione centro e in tangenziale da via Salaria a via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico all'ardeatino un incidente rallenta ilin via Andrea Mantegna altezza via dei Georgofili sul grande raccordo anulare rallentamenti in interna tra Casilina e Appia