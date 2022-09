Storia diplomatica: Ulrich Von Hassel (Di venerdì 2 settembre 2022) Il diplomatico Ulrich Von Hassell discendeva da una nobile famiglia della Pomerania di tradizioni militari dell’esercito prussiano, Ulrich studiò invece diritto e scienze politiche alle università di Losanna e Tubinga. In seguito, fu assessore nelle ambasciatete tedesche di Londra e Tsingtao. Nel 1911 von Hassell sposò la figlia dell’ammiraglio Alfred von Tirpitz, Ilse von Tirpitz e nello stesso anno il ministro degli affari esteri Alfred von Kiderlen-Waechter lo nominò vice console a Genova. Durante la prima guerra mondiale fu ispettore militare nell’esercito tedesco nella Prima battaglia della Marna dove fu gravemente ferito da un colpo di fucile. Inizialmente il vice console, profondamente contrariato dalla caduta del vecchio regime e dall’avvento della Repubblica di Weimar, vide nel Partito ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 settembre 2022) Il diplomaticoVonl discendeva da una nobile famiglia della Pomerania di tradizioni militari dell’esercito prussiano,studiò invece diritto e scienze politiche alle università di Losanna e Tubinga. In seguito, fu assessore nelle ambasciatete tedesche di Londra e Tsingtao. Nel 1911 vonl sposò la figlia dell’ammiraglio Alfred von Tirpitz, Ilse von Tirpitz e nello stesso anno il ministro degli affari esteri Alfred von Kiderlen-Waechter lo nominò vice console a Genova. Durante la prima guerra mondiale fu ispettore militare nell’esercito tedesco nella Prima battaglia della Marna dove fu gravemente ferito da un colpo di fucile. Inizialmente il vice console, profondamente contrariato dalla caduta del vecchio regime e dall’avvento della Repubblica di Weimar, vide nel Partito ...

