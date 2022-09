Guillaumemp : Les notes du mercato #SerieA par la GdS : Juve : 8 Roma : 8 Milan : 7,5 Napoli : 7,5 Torino : 7,5 Inter : 7 Fiore… - sportli26181512 : Spezia-Bologna, le probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming: Il Bologna cerca la prima vittoria in… - MMoretti24 : @AndreCardi ?? 5a giornata • Fiorentina 1 - Juve 1 • Milan 1 - Inter 1 • Lazio 2 - Napoli 1 • Cremonese 2 - Sassuo… - Andrewniceight : @AndreCardi Fiorentina - Juventus 0-0 Milan - Inter 1-1 Lazio - Napoli 2-0 Cremonese - Sassuolo 1-2 Spezia-bologna… - enricopirina : @AndreCardi Fiorentina Juventus 3-1 Milan Inter 2-2 Lazio Napoli 3-1 Cremonese Sassuolo 0-2 Spezia Bologna 2-0 Vero… -

... Immobile, 91′ Gabbiadini) Udinese - Fiorentina 1 - 0 (17′ Beto) Juventus -2 - ... Koopmeiners)- Salernitana 1 - 1 (52′ rig. Arnautovic, 84′ Dia) Perché un ...: 6 Nono un mercato sfavillante, ma giusto per entrate ed uscite. Theate e Hickey sono ...: 5 I liguri svolgono il compitino facendo lo stretto necessario. Sostituiscono il portiere con ...Verona-Sampdoria affidata all'esperto Valeri; Giua per Spezia-Bologna; ci sarà Camplone per Genoa-Parma Sono stati designati gli arbitri per il prossimo fine settimana: in Serie A si giocherà la 5^ gi ...BOLOGNA Motivato irresistibilmente alla vigilia ... In un quadro simile la partita di La Spezia dovrebbe essere decisiva per la panchina di un allenatore oltretutto indisponente che non riesce ...