Smart walking, lavora e mantieniti in forma: la pratica rivoluzionaria (Di venerdì 2 settembre 2022) Avete mai sentito parlare di ‘Smart walking’? Si tratta di una nuova idea rivoluzionaria che concilia il lavoro con la camminata. Una pratica che consente di abbattere la sedentarietà. La pandemia di Covid 19 ha portato a un enorme aumento dello ‘Smart working’ in tutto il mondo. Una pratica che già era in atto negli anni precedenti e che ha avuto una vera esplosione da marzo 2020. Se da una parte è stata un’ottima idea, dall’altra ha portato anche un aumento della sedentarietà da parte dei lavoratori la cui attività avviene in prevalenza in ufficio. fonte foto: AdobeStockÈ risaputo che lo Smart working può avere un effetto positivo sulla produttività, sul benessere e sull’equilibrio tra lavoro e vita privata. Eliminando le rigidità ... Leggi su chenews (Di venerdì 2 settembre 2022) Avete mai sentito parlare di ‘’? Si tratta di una nuova ideache concilia il lavoro con la camminata. Unache consente di abbattere la sedentarietà. La pandemia di Covid 19 ha portato a un enorme aumento dello ‘working’ in tutto il mondo. Unache già era in atto negli anni precedenti e che ha avuto una vera esplosione da marzo 2020. Se da una parte è stata un’ottima idea, dall’altra ha portato anche un aumento della sedentarietà da parte deitori la cui attività avviene in prevalenza in ufficio. fonte foto: AdobeStockÈ risaputo che loworking può avere un effetto positivo sulla produttività, sul benessere e sull’equilibrio tra lavoro e vita privata. Eliminando le rigidità ...

AnsaSardegna : In cammino lavorando, tappa sarda con lo smart walking. Davide Fiz fa tappa in Sardegna, 'una terra che non si omol… - sardanews : In cammino lavorando, tappa sarda con lo smart walking - Sardegna - mountainblogit : Smart Walking: Il Cammino di Etruria -