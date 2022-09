“Sì, sento Riccardo Guarnieri”. Colpo di scena: l’ex dama di UeD vuota il sacco (Di venerdì 2 settembre 2022) “sento Riccardo Guarnieri”. Una rivelazione a sorpresa arrivata nel corso di un’intervista in cui la ex protagonista di UeD spara anche a zero su altri volti del programma: ve la ricordate Veronica Ursida? Da tempo la dama bionda, una delle più discusse in assoluto, è uscita di scena dallo studio di Maria De Filippi ma ora ha deciso di togliersi un po’ di sassolini dalle scarpe. Ricordiamo che Veronica Ursida ha avuto un trascorso con Armando Incarnato, che al contrario di lei è ancora a UeD in cerca del vero amore. Con il cavaliere napoletano aveva addirittura pensato di lasciare la trasmissione ma poi ha fatto un passo indietro e preferito abbandonare definitivamente lo studio. Da sola. Veronica Ursida Riccardo Guarnieri: “Ci sentiamo” Ora la ex ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 settembre 2022) “”. Una rivelazione a sorpresa arrivata nel corso di un’intervista in cui la ex protagonista di UeD spara anche a zero su altri volti del programma: ve la ricordate Veronica Ursida? Da tempo labionda, una delle più discusse in assoluto, è uscita didallo studio di Maria De Filippi ma ora ha deciso di togliersi un po’ di sassolini dalle scarpe. Ricordiamo che Veronica Ursida ha avuto un trascorso con Armando Incarnato, che al contrario di lei è ancora a UeD in cerca del vero amore. Con il cavaliere napoletano aveva addirittura pensato di lasciare la trasmissione ma poi ha fatto un passo indietro e preferito abbandonare definitivamente lo studio. Da sola. Veronica Ursida: “Ci sentiamo” Ora la ex ...

