Rifiuti speciali nel Napoletano | tre denunce

(Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Continuano le operazioni dei Carabinieri forestali volte al contrasto dei reati ambientali. I militari hanno effettuato dei servizi a largo nei comuni di Palma Campania e Tufino. Nel primo comune a nord di Napoli i militari hanno accertato la presenza di uno stoccaggio dipari a circa 20 metri cubi in un’area di 1.400 metri quadrati. Il sito risultava inoltre non idoneo in quanto in parte esposto agli agenti atmosferici oltre che sprovvisto della prescritta autorizzazione. L’intera area e il deposito incontrollato divenivano sequestrati ed il gestore denunciato. A Tufino, invece, i Carabinieri forestali hanno controllato un autocarro guidato da un 55enne del posto. All’interno del mezzo...

