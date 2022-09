Price cap | detto fatto | la Russia non ci venderà più nulla

(Di venerdì 2 settembre 2022) Prosegue il dibattito, del tutto atlantico, sulla fissazione di un tetto massimo al prezzo delle esportazioni di petrolio russo. Le ultime dichiarazioni, favorevoli alcap, sono state quelle della segretaria del Tesoro Usa, Janet Yellen, seguita dal cancelliere dello Scacchiere britannico, Nadhim Zahawi, definendosi “ottimista” per il raggiungimento di un accordo con i partner dell’alleanza occidentale. Ormai dall’inizio di queste estate, l’istituzione di un limite di prezzo, contro Mosca, è al centro del tavolo americano ed europeo, di cui il governo Draghi ne risulta essere tra i principali portatori, tant’è che l’Italia riuscì a far entrare la proposta all’interno del vertice G7, svoltosi lo scorso giugno. La risposta di Mosca alcap Immediata la risposta del Cremlino: lasospenderà le forniture di petrolio a ...

Gaetano Pirrone - da una parte c'è la proposta del '' ,ovvero un tetto ai prezzi del gas metano, importato dall'estero, per calmierare le tariffe dell'energia. Questo aiuterebbe molto. Dall'...In ballo ci sono ile la proposta di slegare il prezzo dell'energia elettrica da quello del gas. Allo studio della Commissione europea c'è l'ipotesi di un tetto al prezzo dell'energia ... Ue valuta price cap su elettricità prodotta senza gas Bruxelles valuta un tetto al prezzo dell'energia prodotta da fonti diverse dal gas in modo da ricavarne risorse con cui ammortizzare i costi ...Il ministro Cingolani lo ha presentato ieri in Consiglio dei ministri. Con “minimi accorgimenti” è possibile risparmiare dai 3 ai 6 miliardi ...