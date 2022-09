Piagnisteo Chirico | “VAR messo per penalizzare la Juve”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 2 settembre 2022) VAR introdotto perla, Marcelloin preda ad uno stucchevolepunta il dito contro gli arbitri. Marcello, direttore de il Bianconero.com e grande tifoso dellantus si è lasciato andare ad uno stucchevole. Il giornalista commentando il rigore non fischiato allantus per intervento su Cuadrado nell’ultimo match contro lo Spezia ha affermato: “VAR introdotto perlantus. Una presa in giro”.Ecco le parole disul portale di fedentina: “C’è un tema, però, che pure stavolta non è stato affrontato, e penso volutamente. Dalla critica ...