No, IKEA non sta regalando divani a chi scrive "fatto" su Facebook (Di venerdì 2 settembre 2022) Ancora una volta, si punta sull'ingenuità e sulla buona fede degli utenti di Facebook. Aumentando sempre di più l'età media del frequentatore del social network e, soprattutto, riuscendo a sfruttare alcune debolezze di questi stessi utenti, si stanno moltiplicando sempre di più degli annunci fasulli che possono avere diversi scopi: quello, ad esempio, di carpire dei dati personali degli utenti stessi da sfruttare poi nei modi più disparati, o ancora quello di aumentare l'engagement di una pagina per poi cambiare la sua destinazione. Succede così che, recentemente – e anche in diverse lingue -, è stata aperta una pagina Facebook denominata IKEA Fans che sta promuovendo un annuncio ingannevole. LEGGI ANCHE > Non c'è nessun Elektra Fans che ti regalerà un frigorifero se scrivi "fatto" su Facebook ...

