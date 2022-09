M5S | Micillo | “Conte sarà a Pollica per la marcia in ricordo di Angelo Vassallo”

(Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – “Domani sabato 3 settembre, alle ore 18:00, Giuseppeper ladella legalità indel sindaco”. A dirlo è il Deputato e coordinatore regionale del Movimento 5 stelle in Campania Salvatore. “A distanza di dodici anni dall’uccisione del sindaco pescatore, la Fondazione che porta il suo nome ha voluto organizzare unasilenziosa, per continuare a chiedere giustizia e verità. Partiremo dal porto di Acciaroli, un luogo simbolo che ha segnato la scomparsa di. Lachiama a raccolta tutti quei cittadini che sono ispirati dagli ideali del sindaco ...

Elezioni Politiche 2022, Il Coordinatore M5S Salvatore Micillo: alcuni nomi. Cafiero De Raho, Sergio Costa, Dario V…

