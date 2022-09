LIVE Berrettini-Murray 2-3, US Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro non trova spiragli di break (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-AD E arriva un altro errore dell’azzurro con il back. Palla break Murray. 40-40 Berrettini con sufficienza con il colpo in avvicinamento, arriva il lob perfetto di Murray. AD-40 Reazione di Berrettini, che infila il quinto ace. 40-40 Doppio fallo dell’azzurro, si va ai vantaggi. 40-30 Passante da campione di Murray, che arriva in corsa sul back di Berrettini e colpisce. 40-15 Ace di Matteo. 30-15 Resiste Murray, che con un colpo tocca l’esterno della riga, arriva l’errore di Matteo. 30-0 Prima smorzata vincente dell’azzurro. 15-0 Gran dritto a sventaglio di Berrettini. GAME Murray, 2-3. ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-AD E arriva un altro errore delcon il back. Palla. 40-40con sufficienza con il colpo in avvicinamento, arriva il lob perfetto di. AD-40 Reazione di, che infila il quinto ace. 40-40 Doppio fallo del, si va ai vantaggi. 40-30 Passante da campione di, che arriva in corsa sul back die colpisce. 40-15 Ace di Matteo. 30-15 Resiste, che con un colpo tocca l’esterno della riga, arriva l’errore di Matteo. 30-0 Prima smorzata vincente del. 15-0 Gran dritto a sventaglio di. GAME, 2-3. ...

