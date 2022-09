(Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – Non si era rassegnata alla fine della relazione e dopo ingiurie e invettive sui social, è passata all’azionendo l’convivente. E’ accaduto a, in provincia di Avellino, dove i carabinieri hanno arrestato una 37enne del posto che la notte scorsa ha dato alle fiamme l’dell’uomo parcheggiata sotto casa, andata completamente distrutta. Provvidenziale è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno impedito all’incendio di propagarsi ade abitazioni circostanti. Lasi trova in stato di arresto ai domiciliari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Incendia auto dell'ex, donna in manetta a Montoro ** - SLN_Magazine : Incidente A12, auto si cappotta e si incendia: morta bimba di 4 anni. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - ptvtelenostra : MONTORO. INCENDIA L’AUTO DELL’EX COMPAGNO, ARRESTATA 37ENNE - - VivereToscana : Incidente A12, auto si cappotta e si incendia: morta bimba di 4 anni - BinaryOptionEU : RT 'Incidente A12, auto si cappotta e si incendia: morta bimba di 4 anni. #cronaca #1settembre -

Leggi anche Incidente A12,si cappotta e si: morta bimba di 4 anniUn'si sarebbe cappottata e si sarebbe incendiata: a bordo 4 persone tra cui la bambina rimasta uccisa. Gli altri tre occupanti della vettura, padre, madre e un'altra bambina di circa 10 anni ...È giallo su un rogo avvenuto durante la notte in Valle Irno. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Avellino all 1'40 sono intervenuti a Montoro, alla frazione Banzano in ...Tra i caselli di Versilia e Massa. Gli altri tre occupanti della vettura, padre, madre e un'altra bambina di circa 10 anni sono stati accompagnati all'ospedale Apuane in codice giallo. Sono intervenut ...