Hummus di fave | La ricetta salutare | Veloce e saporita

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 2 settembre 2022)di: LaCon leè possibile realizzare qualsiasi tipo di piatto quindi perché non cercare di realizzare un buon? Come ben sappiamo l’è una salsa a base di ceci ma in questa pagina andremo a scoprire come preparare undicosì gustoso da non far rimpiangere quello originale. Ci vorranno pochi minuti e una manciata di ingredienti. Il risultato è garantito! Vediamo subito come preparare unada dividere in 4 persone.di: LaIngredienti: ½ bicchiere ...