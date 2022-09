Hillary Clinton e Giorgia Meloni premier: «Una rottura, ma l’Italia non deve cedere ai populismi» (Di venerdì 2 settembre 2022) L’ex First Lady della Casa Bianca e sottosegretaria di Stato Hillary Clinton parla delle elezioni in Italia. Ospita alla Biennale di Venezia per i premi del design che consegnerà la sua associazione no profit, Clinton parla con Corriere della Sera e Repubblica dell’attualità politica estera e italiana. Partendo da Giorgia Meloni premier: «L’elezione della prima premier in un Paese rappresenta sempre una rottura col passato, ed è sicuramente una buona cosa. Però poi, come per ogni leader, donna o uomo, deve essere giudicata per quello che fa. Non sono mai stata d’accordo con Margaret Thatcher, ma ho ammirato la sua determinazione. Chiaramente poi si votano le idee». Putin, Trump e l’aggressione delle libertà Ma per italiani e ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 settembre 2022) L’ex First Lady della Casa Bianca e sottosegretaria di Statoparla delle elezioni in Italia. Ospita alla Biennale di Venezia per i premi del design che consegnerà la sua associazione no profit,parla con Corriere della Sera e Repubblica dell’attualità politica estera e italiana. Partendo da: «L’elezione della primain un Paese rappresenta sempre unacol passato, ed è sicuramente una buona cosa. Però poi, come per ogni leader, donna o uomo,essere giudicata per quello che fa. Non sono mai stata d’accordo con Margaret Thatcher, ma ho ammirato la sua determinazione. Chiaramente poi si votano le idee». Putin, Trump e l’aggressione delle libertà Ma per italiani e ...

repubblica : Hillary Clinton a Repubblica: “Italia cruciale per la libertà. Non cedete ai populismi e alle ingerenze esterne' [d… - Corriere : Hillary Clinton: «Putin è un bullo. Meloni? Una donna premier è una rottura con il passato, poi andrà giudicata dai… - gervasoni1968 : Altri due punti percentuali in più per la destra … Hillary Clinton a Repubblica: “Italia cruciale per la libertà. N… - bearinaldi : Hillary Clinton è spot on, come sempre - alessia_smile6 : @borghi_claudio direi che quello che dice hillary clinton basta fare il contrario #25settembrevotolega ?? -