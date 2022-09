Ha fatto più numeri su Tik Tok Berlusconi in 24 ore che Giorgia Meloni in sei mesi (Di venerdì 2 settembre 2022) Lo “sbarco” su Tik Tok di alcuni leader politici (prima Carlo Calenda, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, poi Matteo Renzi, infine Silvio Berlusconi) ha fatto da subito molto discutere. L’intento, piuttosto chiaro, è quello di conquistare i giovani in vista delle elezioni del 25 settembre e quale miglior modo se non sfruttando il loro social preferito. Ma questa strategia è davvero vincente? Probabilmente no: parola di Elisa Esposito, l’ormai nota “prof del corsivo”, che è pronta a scommettere che i ragazzi non saranno affatto colpiti da tutto questo darsi da fare dei politici sui social. Ma i numeri sembrano darle torto. I numeri dei leader politici su Tik Tok A sbancare è stato (sorprendentemente ma non troppo) soprattutto il leader di Forza Italia Silvio ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Lo “sbarco” su Tik Tok di alcuni leader politici (prima Carlo Calenda, Matteo Salvini e, poi Matteo Renzi, infine Silvio) hada subito molto discutere. L’intento, piuttosto chiaro, è quello di conquistare i giovani in vista delle elezioni del 25 settembre e quale miglior modo se non sfruttando il loro social preferito. Ma questa strategia è davvero vincente? Probabilmente no: parola di Elisa Esposito, l’ormai nota “prof del corsivo”, che è pronta a scommettere che i ragazzi non saranno afcolpiti da tutto questo darsi da fare dei politici sui social. Ma isembrano darle torto. Idei leader politici su Tik Tok A sbancare è stato (sorprendentemente ma non troppo) soprattutto il leader di Forza Italia Silvio ...

MarcoMoriniTW : E’ stato bellissimo. Louis è veramente felice, Roma e Taormina hanno fatto un figurone ???? Tutto questo gli sta tras… - Mov5Stelle : Cosa abbiamo fatto per i lavoratori durante la pandemia? ?? SALVATI 330.000 POSTI DI LAVORO Nei mesi più duri dell… - NicolaPorro : L'Ue pensa al #pricecap sul petrolio, la #Russia risponde. E sul #gas... ?? - GraziaMontefal2 : RT @laura_ceruti: Continuano ad ignorarci su TV e giornali pensano così di annientarci, è la loro antidemocrazia, di tutti!ma continuiamo a… - maurocassano3 : #Credo sia necessario e vitale per ragioni non solo economiche, ma geopolitiche. Lagnarsi del fatto che 'c'è la Cii… -