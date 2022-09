“Grazie”: la meravigliosa reazione del giornalista quando Cate Blanchett lo “investe” | VIDEO (Di venerdì 2 settembre 2022) Una delle protagoniste della seconda giornata della Mostra del Cinema di Venezia è stata senza dubbio Cate Blanchett, che ha sfoggiato al Lido un completo di velluto nero con dettaglio floreale firmato Schiaparelli. E ha fatto molto sorridere sui social un episodio che l’ha vista protagonista assieme a un giornalista che trasmetteva in diretta dal Red Carpet. Nello specifico, l’attrice premio Oscar, mentre veniva accompagnata da una parte all’altra del tappeto rosso tra i flash dei fotografi, ha inavvertitamente urtato l’inviato della Rai. Quest’ultimo, di tutta risposta, l’ha ringraziata di quel piccolo “urto” sfiorandole il braccio e pronunciando un languido “thank you”. Da qui il commento ironico dell’utente che ha condiviso il siparietto su Twitter: “Non il giornalista che ringrazia Cate ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Una delle protagoniste della seconda giornata della Mostra del Cinema di Venezia è stata senza dubbio, che ha sfoggiato al Lido un completo di velluto nero con dettaglio floreale firmato Schiaparelli. E ha fatto molto sorridere sui social un episodio che l’ha vista protagonista assieme a unche trasmetteva in diretta dal Red Carpet. Nello specifico, l’attrice premio Oscar, mentre veniva accompagnata da una parte all’altra del tappeto rosso tra i flash dei fotografi, ha inavvertitamente urtato l’inviato della Rai. Quest’ultimo, di tutta risposta, l’ha ringraziata di quel piccolo “urto” sfiorandole il braccio e pronunciando un languido “thank you”. Da qui il commento ironico dell’utente che ha condiviso il siparietto su Twitter: “Non ilche ringrazia...

Antonio_Tajani : Oggi a Marina di Pietrasanta per chiudere la kermesse estiva al 'Caffè de La Versiliana'. Grazie per l'ospitalità i… - neXtquotidiano : Poteva aggiungere “calpestami tutto” “Grazie”: la meravigliosa reazione del #giornalista quando Cate #Blanchett lo… - S2020xyz : @ClaudioAgostoni @radiopopmilano Grazie mille per questa importante e meravigliosa puntata! L'ho appena ascoltata i… - Robydaen : @bananascatlady Ahahahah grazie per questa immagine meravigliosa - camurriusa : @Agenzia_Ansa I genitori della piccola hanno deciso di dare alla neonata il nome della donatrice... Che storia mera… -