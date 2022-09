Ebbe un figlio con l'allievo minorenne, confermati sei anni di pena alla donna di Prato (Di venerdì 2 settembre 2022) Secondo i giudici della corte d'appello il primo rapporto sessuale avvenne quando il ragazzo aveva tredici anni. confermati i sei anni di reclusione per l'operatrice sanitaria di Prato che Ebbe un figlio dal minorenne a cui dava ripetizioni Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 settembre 2022) Secondo i giudici della corte d'appello il primo rapporto sessuale avvenne quando il ragazzo aveva tredicii seidi reclusione per l'operatrice sanitaria dicheundala cui dava ripetizioni

TagliaferroSilv : RT @inem_poli: @pdnetwork @ValeriaValente_ leggete la testimonianza di Gloria Polo che nel 1995 andando all università in Bogotà fu fulmina… - inem_poli : @pdnetwork @ValeriaValente_ leggete la testimonianza di Gloria Polo che nel 1995 andando all università in Bogotà f… - luigicastronuov : @mariobianchi18 Quando Edda ebbe il suo primo figlio, ai giornali fu proibito di scrivere che Mussolini era diventa… - Angelhaze05 : “Mamma sono tuo figlio …” e il tutto ebbe inizio #stupidwife @pripugliese @pribuiar - kurganvshyksos : Il figlio di Parasata-Tar era quindi Abramo ma anche di Aran, Nacor/Nahor e di Sarah. **Sarah sposa di Abramo ma an… -