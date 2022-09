Dove fare la spesa? La classifica dei supermercati più convenienti (Di venerdì 2 settembre 2022) In un periodo in cui gli italiani sono alle prese con un incremento dell’inflazione incontrollato che ha raggiunto un livello mai visto prima nella storia recente, la preoccupazione dei consumatori riguarda soprattutto quei prodotti che ogni giorno non possono mancare all’interno del carrello della spesa. Molti di questi – si pensi alla frutta e alla verdure, ma anche agli insaccati, ai formaggi e ai derivati della farina – hanno toccato un prezzo al dettaglio che rischia di mettere in seria difficoltà migliaia di famiglie in tutto il nostro Paese. Per questo, come accade ormai ogni anno da diverso tempo, l’istituto di rilevazione Altroconsumo ha realizzato un’inchiesta relativa ai supermercati che ad oggi sono presenti sul territorio italiano. Dallo studio – condotto tenendo conto dell’analisi di un campione di oltre 1,6 milioni di prezzi in 1.171 ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 settembre 2022) In un periodo in cui gli italiani sono alle prese con un incremento dell’inflazione incontrollato che ha raggiunto un livello mai visto prima nella storia recente, la preoccupazione dei consumatori riguarda soprattutto quei prodotti che ogni giorno non possono mancare all’interno del carrello della. Molti di questi – si pensi alla frutta e alla verdure, ma anche agli insaccati, ai formaggi e ai derivati della farina – hanno toccato un prezzo al dettaglio che rischia di mettere in seria difficoltà migliaia di famiglie in tutto il nostro Paese. Per questo, come accade ormai ogni anno da diverso tempo, l’istituto di rilevazione Altroconsumo ha realizzato un’inchiesta relativa aiche ad oggi sono presenti sul territorio italiano. Dallo studio – condotto tenendo conto dell’analisi di un campione di oltre 1,6 milioni di prezzi in 1.171 ...

CarloCalenda : Ho una mappa di dove ha nascosto le uova il bianconiglio. Te la mando così la puoi pubblicare. La scelta di dove fa… - borghi_claudio : Adesso brutta notizia. Come si fa a mandare a casa direttamente Letta? Purtroppo è quasi impossibile: il collegio d… - LegaSalvini : #Salvini: 'La visita a sorpresa a Lampedusa è per fare vedere la realtà di un Paese che non controlla le proprie fr… - AnnaMaria_1900 : @er_gessore Io davvero non so da dove nasce tutto quest'odio. Lo sappiamo tutti che ci sono critiche da fare alla s… - danilodebiasio : RT @ALG_Lombarda: Dietro noi ci sono i Paesi sovranisti dell’Est Europa (Polonia 66°, Ungheria 85°). Voi candidati, dove vi collocate? A qu… -