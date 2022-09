Covid, via libera dell'Ema e dagli Usa ai vaccini "adattati" per Omicron (Di venerdì 2 settembre 2022) I vettori 'aggiornati' sono destinati a persone di età pari o superiore a 12 anni che hanno ricevuto almeno il ciclo primario. L'Ue: 'Pianificare le somministrazioni per evitare una nuova ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 2 settembre 2022) I vettori 'aggiornati' sono destinati a persone di età pari o superiore a 12 anni che hanno ricevuto almeno il ciclo primario. L'Ue: 'Pianificare le somministrazioni per evitare una nuova ...

fattoquotidiano : Osservare le divisioni della coalizione di centrodestra che si appresta a vincere le elezioni, mentre Pd e M5S marc… - WRicciardi : Oms: “Il 51% dei post sui vaccini Covid sono fake news. Servono nuove politiche per l’informazione sui social media… - Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera dell'Ema ai vaccini per il Covid adattati per Omicron #ANSA - TokiGaiden : @graziano_delrio Esistono le cure delrio, ti devi svegliare tu ed i comatosi del pd ! Avete rotto il cazzo con sto… - operatwitt : Vi faccio notare che l'Apocalisse annunciata per i problemi legati al gas russo è uguale all'Apocalisse annunciata… -