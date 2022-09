Conte: “O con Pd o con la destra? Letta vuole costruire un inganno per i cittadini bipolarizzando la partita politica, ma non è così” (Di venerdì 2 settembre 2022) “Non abbiamo accettato ammucchiate con chiunque pur di presentarci con un cartello elettorale”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte questa mattina a Volturara Appula (Foggia), in riferimento alle dichiarazioni di Letta secondo cui l’unico voto utile per battere la destra è quello dal al Partito democratico. “Letta – ha precisato Conte – vuole costruire un inganno per i cittadini, volendo bipolarizzare questa partita politica e facendo credere che l’unico da votare in alternativa alle ricette insostenibili e inadeguate della destra della Meloni sia lui con il Pd” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) “Non abbiamo accettato ammucchiate con chiunque pur di presentarci con un cartello elettorale”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppequesta mattina a Volturara Appula (Foggia), in riferimento alle dichiarazioni disecondo cui l’unico voto utile per battere laè quello dal al Partito democratico. “– ha precisatounper i, volendo bipolarizzare questae facendo credere che l’unico da votare in alternativa alle ricette insostenibili e inadeguate delladella Meloni sia lui con il Pd” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

