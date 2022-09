Centrodestra | è cappotto | la simulazione che terrorizza Pd e Mattarella

(Di venerdì 2 settembre 2022) Ventiquattro giorni al voto e quasi venti punti di distacco trae centrosinistra, se non è ancora unè soltanto perché in politica come nello sport comanda la regola aurea del Trap: "non dire gatto se non ce l'hai nel sacco". Lo sa bene Giorgia Meloni che dall'alto del suo 24% non si lascia travolgere da facili entusiasmi e dal palco di Pescara, ieri, ha ribadito il concetto: «Sono abituata a combattere le battaglie prima di dichiararle vinte e a raccogliere il consenso dei cittadini prima di commentarlo. Il consenso di Fratelli d'Italia», ha aggiunto, «sale grazie a una classe dirigente che nelle amministrazioni e alla guida della Regione sta dando risultati importanti». Pragmatismo e mosse calibrate, ma i sondaggi parlano chiaro e fotografano una situazione di continua crescita per la coalizione del ...

