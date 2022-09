Andor metterà in crisi le vostre idee su Rogue One L’intervista

Leggi su starwarsnews

(Di venerdì 2 settembre 2022) Star Wars. Diego Luna, nella sua ultima intervista, ha detto che “in discussione ciò che si pensa di sapere su “One” In che senso? Continuate a leggere, per un ulteriore approfondimento sulla sua dichiarazione. Intervistato dal The Hollywood Reporter, ha ammesso che il suo ritorno a “Star Wars” ha richiesto del tempo