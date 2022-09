4-3-3 o 4-2-3-1? Spalletti fa chiarezza sul modulo (Di venerdì 2 settembre 2022) Alla vigilia del match tra Lazio e Napoli, valida per la quinta giornata di campionato di Serie A, che si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 20:45, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa presentando la gara ai giornalisti. Ecco le sue parole sul possibile modulo che schiererà domani sera: “Il modulo? Innanzitutto la qualità del calcio di Sarri è riconoscibile da un punto di vista di sistema, è un 4-3-3 rigido. I sistemi si deformano e non si può rimanere sempre 4-3-3. Si vanno a prendere quegli spazi che la squadra avversaria lascia, per cui a volta è necessario adottare stratagemmi. Se quello spazio da prendere dalla mezzala è occupato, un altro sale e va a fare quel ruolo. Loro fanno pressione costante e continua, hanno spazi alle spalle, può esaltare la nostra qualità ma se lo fanno bene ti montano addosso ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 2 settembre 2022) Alla vigilia del match tra Lazio e Napoli, valida per la quinta giornata di campionato di Serie A, che si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 20:45, Lucianoha parlato in conferenza stampa presentando la gara ai giornalisti. Ecco le sue parole sul possibileche schiererà domani sera: “Il? Innanzitutto la qualità del calcio di Sarri è riconoscibile da un punto di vista di sistema, è un 4-3-3 rigido. I sistemi si deformano e non si può rimanere sempre 4-3-3. Si vanno a prendere quegli spazi che la squadra avversaria lascia, per cui a volta è necessario adottare stratagemmi. Se quello spazio da prendere dalla mezzala è occupato, un altro sale e va a fare quel ruolo. Loro fanno pressione costante e continua, hanno spazi alle spalle, può esaltare la nostra qualità ma se lo fanno bene ti montano addosso ...

