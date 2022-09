LeBombeDiVlad : ?? UFFICIALE, #HellasVerona: preso #Depaoli ?? Il comunicato #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato - sportli26181512 : Verona, UFFICIALE: preso Depaoli dalla Sampdoria: Fabio Depaoli torna all'Hellas Verona: depositato il contratto de… - tcm24com : Ufficiale: Depaoli dalla Sampdoria al Verona #Depaoli #Sampdoria #Verona - HVeronaStyle : UFFICIALE, Fabio Depaoli torna al Verona in prestito con opzione. . . #hellasveronastyle #seriea #seriec… - HellasLive : UFFICIALE #Depaoli torna all’#HellasVerona -

...Acerbi Roma, Kluivert saluta: va al Valencia Milan, ecco Vranckx e Dest Monza: colpo Izzo per la difesa Verdi al, Pjaca è dell'Empoli. Meité alla Cremonese Antonyallo ...10.55 -, Marko Pjaca dalla Juventus all'Empoli. 10.45 - Il Monza starebbe tentando il colpo Shomurodov in queste ore. 10.30 -e Torino cercano l'accordo per Simone Verdi in ...20.00 - Il Bari annuncia Salcedo. Contestualmente alla chiusura del mercato, arriva la nota sull'ex Verona: SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione di riscatto in favore d ...Come confermato da Fabrizio Romano, Milan Skriniar non si muove dall’Inter. Il calciomercato dei nerazzurri si può quindi considerare chiuso. L’esperto di calciomercato spiega anche che il PSG non pro ...