Us Open, Sinner vola al terzo turno. Battuto Eubanks in tre set (Di giovedì 1 settembre 2022) Jannik Sinner è approdato al terzo turno degli US Open battendo il qualificato statunitense Christopher Eubanks , 145mo del ranking, con il punteggio di 6 - 4 7 - 6(8) 6 - 2 , dopo due ore e 22 minuti ...

