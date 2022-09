Skam 5, guida agli episodi e riassunto della quinta stagione (Di giovedì 1 settembre 2022) Skam 5, riassunto degli episodi della quinta stagione su Elia Santini disponibile in streaming da giovedì 1 settembre su Netflix Italia. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di giovedì 1 settembre 2022)5,deglisu Elia Santini disponibile in streaming da giovedì 1 settembre su Netflix Italia. Tvserial.it.

Cwtchart : Boh raga finita la stagione e l'unica cosa che ho da dire è: meh (spero, per il bene di Skam Italia, che questa sia… - lavocedifede : io domani dopo che faccio la guida mi rifugerò in skam per non pensare ai miei problemi attuali ???? - fiIIedeIune : sec me comunque nell'incidente che fanno vedere nel trailer di skam, ci sta elia che guida e viola accanto, viola m… - dammilalun4 : questa sarà la prima stagione senza una guida generale sulla quale poggiarsi e spero abbiano fatto un bel lavoro co… -