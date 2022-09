Scudetto | Sconcerti | «Inter e Milan ancora in vantaggio | ma occhio a Roma e Lazio»

(Di giovedì 1 settembre 2022) Il giornalistaha analizzato la lottadopo le prime quattro giornate di campionato Il giornalista Mario, sulle pagine del Corriere della Sera, ha analizzato la lottadopo le prime quattro giornate di campionato. L’ANALISI – «C’è una squadra sola al comando, la. Diminuiscono le compagnie. Non migliora la Juve, ma prende i punti di cui aveva bisogno. Dopo un’estate di mercato complesso capisce che la sua differenza resta Vlahovic. Ha segnato 4 dei 6 gol della Juve che senza di lui tira pochissimo in porta ed ha in Cuadrado il suo unico fantasista stanco. Il gol di Milik, che è attaccante comunque vero, harotto un tempo infinito senza gol su azione, oltre 220 minuti. Rabiot, giocatore ceduto e rimproverato dal popolo per non aver ...

napolista : Sconcerti: «Con #Kvara il #Napoli ha trovato un buon giocatore, il più in forma dal punto di vista fisico» A… - NapoliAddict : Sconcerti: 'Scudetto? Napoli mette le mani avanti. Berardi al posto di Lozano: sarebbe super' #Napoli… -

Calcio News 24

I prossimi anni saranno simili agli ultimi due Nessuno pensa si debba tornare ai 600 milioni di euro impiegati per arrivare allo, ma così è soffocante, che resti o non resti Skriniar. Zhang ......intervista Mario. Parla della Juve ("La Juve non c'è mai stata. Ricordo poche partite sconclusionate come quella di Genova") ma anche del Napoli e di Kvaratskhelia. Il Napoli è daNell'editoriale sul Corriere della Sera il giornalista sportivo Mario Sconcerti ha commentato i risultati degli anticipi della quarta giornata di campionato. Oggi è già un giocatore immarcabile per mo ...Giallorossi e rossoneri devono confermarsi, l’Inter è già chiamata al riscatto Milan e Roma cercheranno di assottigliare il gruppone delle sei squadre in vetta per almeno 24 ore. Il belga dovrebbe tor ...