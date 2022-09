Ric Flair: “Il finto infarto durante il mio ultimo match una mia idea, ma lo ammetto di cattivo gusto” (Di giovedì 1 settembre 2022) Lo scorso 31 luglio in occasione dell’evento Starrcast V, Ric Flair è tornato a lottare sul ring e lo ha fatto in coppia con Andrade affrontando Jeff Jarrett e Jay Lethal. A 73 anni, il “Nature Boy” ha voluto chiudere la carriera a modo suo e lo ha fatto portando a casa la vittoria. Il match è stato piuttosto duro; Flair aveva promesso di sanguinare e così è stato. Proprio durante l’incontro è stato protagonista anche di uno spot discutibile, fingendo un infarto al centro del ring. A distanza di un mese da quel match, Ric ha ammesso che si è trattato di una cosa di cattivo gusto. “Scelta solo mia” durante il suo ultimo match di Starrcast V, Ric Flair si è reso protagonista ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 1 settembre 2022) Lo scorso 31 luglio in occasione dell’evento Starrcast V, Ricè tornato a lottare sul ring e lo ha fatto in coppia con Andrade affrontando Jeff Jarrett e Jay Lethal. A 73 anni, il “Nature Boy” ha voluto chiudere la carriera a modo suo e lo ha fatto portando a casa la vittoria. Ilè stato piuttosto duro;aveva promesso di sanguinare e così è stato. Propriol’incontro è stato protagonista anche di uno spot discutibile, fingendo unal centro del ring. A distanza di un mese da quel, Ric ha ammesso che si è trattato di una cosa di. “Scelta solo mia”il suodi Starrcast V, Ricsi è reso protagonista ...

