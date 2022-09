Piero Angela, la curiosa pagella con 5 materie da recuperare (Di giovedì 1 settembre 2022) È venuto a mancare lo scorso 13 agosto La morte di Piero Angela ha lasciato un vuoto indelebile e incolmabile nel mondo della divulgazione scientifica e non solo. Per anni ha fatto appassionare tutti con il suo SuperQuark e ha sempre incantato con la sua conoscenza. Oggi, 1 settembre, intanto Repubblica ha reso note alcune pagelle. A differenza di quello che ci si potrebbe aspettare i voti non erano buoni, anzi. Piero Angela ha frequentato il liceo classico D’Azeglio di Torino (lo stesso di Cesare Pavese e Primo Levi) dal 1939 al 1947. Per un periodo studiò anche al liceo Alfieri a causa della guerra. Leggi anche: Funerali Piero Angela, le lacrime del figlio: «Cercherò di fare la mia parte. Ciao papà» Non mancano vedendo le pagelle tante assenze collegate alle passione per il jazz. Si ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 1 settembre 2022) È venuto a mancare lo scorso 13 agosto La morte diha lasciato un vuoto indelebile e incolmabile nel mondo della divulgazione scientifica e non solo. Per anni ha fatto appassionare tutti con il suo SuperQuark e ha sempre incantato con la sua conoscenza. Oggi, 1 settembre, intanto Repubblica ha reso note alcune pagelle. A differenza di quello che ci si potrebbe aspettare i voti non erano buoni, anzi.ha frequentato il liceo classico D’Azeglio di Torino (lo stesso di Cesare Pavese e Primo Levi) dal 1939 al 1947. Per un periodo studiò anche al liceo Alfieri a causa della guerra. Leggi anche: Funerali, le lacrime del figlio: «Cercherò di fare la mia parte. Ciao papà» Non mancano vedendo le pagelle tante assenze collegate alle passione per il jazz. Si ...

