Pestaggio in pieno centro ad Avellino, c’è un indagato (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – C’è un indagato per la vicenda del Pestaggio del 51enne avellinese avvenuto in via Santoli nel quartiere Valle. Si tratta di un 49enne del capoluogo, conoscente della stessa vittima. E’ accusato di favoreggiamento: qualche ora prima dell’aggressione sarebbe stato visto in sua compagnia. Ed è la stessa persona che nel pomeriggio di sabato scorso ha allertato l’ambulanza per far soccorrere il 51enne, ma poi sarebbe sparito dalla zona. E’ stato un Pestaggio violento tanto che l’uomo ha avuto anche un arresto cardiaco. È probabile che entrambi stessero aspettando qualcuno. La pista seguita dagli investigatori, dunque, è quella delle questioni legate alla droga. Gli accertamenti diagnostici effettuati al Moscati hanno evidenziato che il 51enne aveva assunto sostanze stupefacenti. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– C’è unper la vicenda deldel 51enne avellinese avvenuto in via Santoli nel quartiere Valle. Si tratta di un 49enne del capoluogo, conoscente della stessa vittima. E’ accusato di favoreggiamento: qualche ora prima dell’aggressione sarebbe stato visto in sua compagnia. Ed è la stessa persona che nel pomeriggio di sabato scorso ha allertato l’ambulanza per far soccorrere il 51enne, ma poi sarebbe sparito dalla zona. E’ stato unviolento tanto che l’uomo ha avuto anche un arresto cardiaco. È probabile che entrambi stessero aspettando qualcuno. La pista seguita dagli investigatori, dunque, è quella delle questioni legate alla droga. Gli accertamenti diagnostici effettuati al Moscati hanno evidenziato che il 51enne aveva assunto sostanze stupefacenti. ...

anteprima24 : ** Pestaggio in pieno centro ad #Avellino, c'è un indagato ** - NewSicilia : Le indagini proseguono per ricostruire dettagliatamente i fatti all’origine dell’aggressione #Newsicilia - palermo24h : Marsala, pestaggio in pieno centro storico: tre denunce VIDEO -