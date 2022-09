Pallanuoto, Europei femminili 2022: risultati e classifiche quarta giornata. Setterosa vince e convince, bene tutte le big (Di giovedì 1 settembre 2022) Quarto turno per la fase preliminare, quella a gironi, degli Europei di Pallanuoto al femminile in quel di Spalato. Oggi nessuna sorpresa in terra croata, con tutte le big che vincono in match sulla carta molto squilibrati. Il Setterosa non sbaglia: quattro su quattro, successo netto con la Serbia. bene anche la Spagna nel gruppo B e la Francia, prossimo avversario della banda di Silipo. Nel Girone A successi netti per Grecia, Olanda e Ungheria. Andiamo a rivivere questa giornata con risultati e classifiche. 4^ giornata – giovedì 1 settembre Girone A Germania-Grecia 3-13 (0-2, 3-6, 0-3, 0-2) Romania-Olanda 0-28 (0-8, 0-7, 0-6, 07) Croazia-Ungheria 6-22 (3-5, 2-4, 1-7, 0-6) CLASSIFICA Olanda 12, Grecia 9, Ungheria 6, Croazia 6, Germania ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Quarto turno per la fase preliminare, quella a gironi, deglidial femminile in quel di Spalato. Oggi nessuna sorpresa in terra croata, conle big che vincono in match sulla carta molto squilibrati. Ilnon sbaglia: quattro su quattro, successo netto con la Serbia.anche la Spagna nel gruppo B e la Francia, prossimo avversario della banda di Silipo. Nel Girone A successi netti per Grecia, Olanda e Ungheria. Andiamo a rivivere questacon. 4^– giovedì 1 settembre Girone A Germania-Grecia 3-13 (0-2, 3-6, 0-3, 0-2) Romania-Olanda 0-28 (0-8, 0-7, 0-6, 07) Croazia-Ungheria 6-22 (3-5, 2-4, 1-7, 0-6) CLASSIFICA Olanda 12, Grecia 9, Ungheria 6, Croazia 6, Germania ...

