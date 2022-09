Oggi 1 settembre il Huawei Watch GT 2 è praticamente regalato (Di giovedì 1 settembre 2022) Una super offerta da non perdere è disponibile quest’Oggi, giovedì 1 settembre, su Amazon e riguarda il Huawei Watch GT 2, fantastico smartWatch con cassa da 42mm e colore Night Black. Potrete acquistare il dispositivo in due modalità di pagamento: in un’unica soluzione al prezzo di 99,90 euro (invece di 199,00 euro di listino) oppure in 5 rate mensili di Amazon del valore di 19,98 euro ognuna. Inoltre, la disponibilità del prodotto è immediata; è sia venduto che spedito dall’e-commerce e la consegna non prevede costi aggiuntivi. A questo punto, per chi ancora non fosse a conoscenza dell’orologio, vediamo quali sono le sue principali caratteristiche tecniche. Il Huawei Watch GT 2 è dotato di chip indossabile Kirin A1, il primo sviluppato direttamente dal colosso ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 settembre 2022) Una super offerta da non perdere è disponibile quest’, giovedì 1, su Amazon e riguarda ilGT 2, fantastico smartcon cassa da 42mm e colore Night Black. Potrete acquistare il dispositivo in due modalità di pagamento: in un’unica soluzione al prezzo di 99,90 euro (invece di 199,00 euro di listino) oppure in 5 rate mensili di Amazon del valore di 19,98 euro ognuna. Inoltre, la disponibilità del prodotto è immediata; è sia venduto che spedito dall’e-commerce e la consegna non prevede costi aggiuntivi. A questo punto, per chi ancora non fosse a conoscenza dell’orologio, vediamo quali sono le sue principali caratteristiche tecniche. IlGT 2 è dotato di chip indossabile Kirin A1, il primo sviluppato direttamente dal colosso ...

