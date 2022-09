Mauro Corona ‘accusa’ Bianca Berlinguer: è successo in diretta (Di giovedì 1 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Mauro Corona ha accusato Bianca Berlinguer in diretta. L’alterco è successo nell’ultima puntata del talk show politico: ecco che cosa è accaduto e cosa ha insinuato lo scrittore. Non è una novità che che la conduttrice e l’opinionista si trovano spesso protagonisti di botta e risposta che vengono commentati dal pubblico sui social. L’ultimo siparietto Leggi su youmovies (Di giovedì 1 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha accusatoin. L’alterco ènell’ultima puntata del talk show politico: ecco che cosa è accaduto e cosa ha insinuato lo scrittore. Non è una novità che che la conduttrice e l’opinionista si trovano spesso protagonisti di botta e risposta che vengono commentati dal pubblico sui social. L’ultimo siparietto

TOSADORIDANIELA : RT @alone73x1: #aFareLaDifferenza La riconoscenza non deve essere come la neve, che si scioglie e corre via non appena arriva il sole. MAUR… - UnTemaAlGiorno : RT @alone73x1: #aFareLaDifferenza La riconoscenza non deve essere come la neve, che si scioglie e corre via non appena arriva il sole. MAUR… - alone73x1 : #aFareLaDifferenza La riconoscenza non deve essere come la neve, che si scioglie e corre via non appena arriva il s… - infoitcultura : Mauro Corona “Nuovo governo durerà poco'/ 'Prezzi alti, sarà una catastrofe' - infoitcultura : CartaBianca, Mauro Corona: 'Dritti verso la catastrofe, cosa ci aspetta'. Siamo spacciati? -