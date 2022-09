Maniero saluta l’Avellino | ufficiale l’accordo con la Turris

(Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Dopo due stagioni, Riccardoil passaggio alla. L’attaccante partenopeo ha collezionato con la maglia biancoverde 54 presenze, 20 gol e 1 assist. Ecco la nota: “L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla S.S.Calcio il calciatore Riccardo– si legge – Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”. LA NOTA DELLA. “S.S.Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo(classe 1987), che ha sottoscritto un accordo ...

