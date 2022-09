LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: quattro italiani nei 32 uomini al comando, inizia la salita finale (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 16.33 Al momento sono rimasti in 18 davanti. Matteo Fabbro in testa, resiste Edoardo Zambanini. Particolarmente brillanti ancora Kelderman, Soler e Vine. 16.32 Anche Rojas, Owsian ed Iturria perdono le ruote. Si è già quasi dimezzato il gruppo di testa. 16.30 Matteo Fabbro fa l’andatura per il compagno Wilco Kelderman, si staccano anche Teunissen, Canal e Bevin. 16.27 Le dure rampe di questi primi chilometri iniziano a fare selezione tra i fuggitivi. Tra i più in difficoltà purtroppo anche Battistella e Tiberi. 16.24 inizia LA salita PER I BATTISTRADA! I primi chilometri sono i più duri con pendenze anche al 9-10%. Poi un breve tratto di contropendenza per poi riprendere a salire, con ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.33 Al momento sono rimasti in 18 davanti. Matteo Fabbro in testa, resiste Edoardo Zambanini. Particolarmente brillanti ancora Kelderman, Soler e Vine. 16.32 Anche Rojas, Owsian ed Iturria perdono le ruote. Si è già quasi dimezzato il gruppo di testa. 16.30 Matteo Fabbro fa l’andatura per il compagno Wilco Kelderman, si staccano anche Teunissen, Canal e Bevin. 16.27 Le dure rampe di questi primi chilometrino a fare selezione tra i fuggitivi. Tra i più in difficoltà purtroppo anche Battistella e Tiberi. 16.24LAPER I BATTISTRADA! I primi chilometri sono i più duri con pendenze anche al 9-10%. Poi un breve tratto di contropendenza per poi riprendere a salire, con ...

