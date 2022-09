Insigne, questa non ci voleva: è successo nella notte (Di giovedì 1 settembre 2022) Ancora in campo Insigne e Bernardeschi per il Toronto, ma la sfida contro gli LA Galaxy va oltre il previsto. Pessima serata. In MLS il Toronto degli italiani Insigne, Bernardeschi e Criscito non riesce a essere effettivo e continuo. La formazione guidata da Bradley alterna prestazioni convincenti a risultati sotto tono, che impediscono un salto in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 1 settembre 2022) Ancora in campoe Bernardeschi per il Toronto, ma la sfida contro gli LA Galaxy va oltre il previsto. Pessima serata. In MLS il Toronto degli italiani, Bernardeschi e Criscito non riesce a essere effettivo e continuo. La formazione guidata da Bradley alterna prestazioni convincenti a risultati sotto tono, che impediscono un salto in Questo articolo è comparsosua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Nelly4P2 : RT @DAZN_IT: Riqui Puig si è presentato così in #MLS ?? E questa sera il big-match contro Bernardeschi e Insigne ?? #DAZN - enbusy : Ospina>Meret Kk>>Kim Ruiz>>Dombele Mertens>>Raspadori Insigne<Kvara In panchina Petagna<Simeone Ghoulam<Oliveira E… - Salvatoresdino1 : @stefzoc @cherudek Come ho già scritto, per me questa squadra ha dei limiti strutturali che neanche Mago Merlino po… - Salvatoresdino1 : @cherudek In generale a questa squadra sono state tolte 3 fonti di gioco (Fabian Insigne Koulibaly). A Firenze ques… - francerau : RT @veniovanni: Insigne era la panchina di Pandev Mertens era la panchina di Insigne Per Koulibaly fu istituito un cordone sanitario e ps… -