ilmanifesto : Gorbaciov, un mazzo di rose rosse da Putin ma funerali di stato soltanto a metà | il manifesto - AgenziaVISTA : L’ultimo saluto di Putin a Gorbaciov con un mazzo di rose rosse #putin #Gorbaciov - DErricoSergio : gli ha negato il funerale di Stato, stammerda... ad uno degli uomini che hanno veramente cambiato il mondo... -

Putin è entrato con undi fiori rossi e si è intrattenuto in raccoglimento vicino alla bara diaperta. Ha fatto il segno della croce, si è inchinato verso la salma e poi ha lasciato ...Cravatta nera, Putin è rimasto in piedi vicino al feretro die ha lasciato undi rose. Poi ha guardato il ritratto dell'ex leader sovietico e si è fatto il segno della croce.L'inchino rituale di Vladimir Putin davanti alla salma di Mikhail Gorbaciov non basta a dissimulare la freddezza del presidente russo di fronte alla vita e alla morte dell'ex leader sovietico.L'inchino rituale di Vladimir Putin davanti alla salma di Mikhail Gorbaciov non basta a dissimulare la freddezza del presidente russo di fronte alla vita e alla morte dell'ex leader sovietico.