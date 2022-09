Draxler Benfica | colpo per i portoghesi | arriva il tedesco

newsulcalcioita : Ufficiale,Julian #Draxler passa dal #Psg al #Benfica in prestito. - nico_bastone : Incredibile: Antonio #Salvador si tiene stretto Ricardo Horta al #Braga e fa infuriare il #Malaga: la mancata cessi… - miguelprimaz : RT @serieAnews_com: ???????? #Malaga furioso col #Braga per la mancata cessione di Ricardo Horta al #Benfica, che ha poi virato su #Draxler… - nico_bastone : RT @serieAnews_com: ???????? #Malaga furioso col #Braga per la mancata cessione di Ricardo Horta al #Benfica, che ha poi virato su #Draxler… - andreafabris96 : ??? #Benfica, UFFICIALE: dal ????? #PSG arriva Julian #Draxler ????. #PrimeraLiga ???? #Ligue1 ????? -

Il centrocampista del Paris Saint - Germain Juliansi è unito alin prestito per una stagione. Il giocatore tedesco trascorrerà il resto della stagione 2022 - 23 all'Estadio da Luz, dove vestirà la maglia numero 93.è l'ottavo ...19:22dal Psg al, è ufficiale È ufficiale:è un nuovo giocatore el, arriva dal Psg in prestito oneroso (2,5 milioni di euro) con ingaggio del giocatore pagato in gran ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il Benfica ha annunciato ufficialmente di aver raggiunto un accordo con il PSG per il trasferimento dell'attaccante Julian Draxler ...