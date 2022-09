Cinque in condotta e materie da riparare: la sorprendente pagella di Piero Angela (Di giovedì 1 settembre 2022) Una pagella che non ti aspetti. Simbolo di cultura, Piero Angela ha portato la scienza e la tecnologia per decenni nelle case degli italiani. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile, eppure il grande giornalista ha avuto un inizio non brillante del suo percorso scolastico. Lo rivela Repubblica, che ha tirato fuori le pagelle trovate negli archivi del liceo classico Massimo D’Azeglio di Torino, frequentato da Angela dal 1939 al 1947. Una scuola prestigiosa, nella quale studiarono anche Cesare Pavese e Primo Levi. Eppure Angela, medaglia d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte, dodici lauree honoris causa, fu rimandato e dovette studiare d’estate. La sua grande passione, coltivata fino all’ultimo, era la musica jazz, tanto che – si legge – spesso faceva tardi e andava “a scuola vestito da ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 settembre 2022) Unache non ti aspetti. Simbolo di cultura,ha portato la scienza e la tecnologia per decenni nelle case degli italiani. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile, eppure il grande giornalista ha avuto un inizio non brillante del suo percorso scolastico. Lo rivela Repubblica, che ha tirato fuori le pagelle trovate negli archivi del liceo classico Massimo D’Azeglio di Torino, frequentato dadal 1939 al 1947. Una scuola prestigiosa, nella quale studiarono anche Cesare Pavese e Primo Levi. Eppure, medaglia d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte, dodici lauree honoris causa, fu rimandato e dovette studiare d’estate. La sua grande passione, coltivata fino all’ultimo, era la musica jazz, tanto che – si legge – spesso faceva tardi e andava “a scuola vestito da ...

cuba98w : RT @fanpage: Anche al simbolo della scienza e della cultura in Italia è capitato di avere brutti voti a scuola. Cinque in condotta e divers… - Ale53134087 : RT @fanpage: Anche al simbolo della scienza e della cultura in Italia è capitato di avere brutti voti a scuola. Cinque in condotta e divers… - fanpage : Anche al simbolo della scienza e della cultura in Italia è capitato di avere brutti voti a scuola. Cinque in condot… - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Cinque in condotta e diverse materie da riparare. La sorprendente pagella di Piero Angela al liceo - infoitinterno : Cinque in condotta e matematica, sette in storia -