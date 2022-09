Che scoop! La star di Mare Fuori e la protagonista di Amici pizzicati assieme (Di giovedì 1 settembre 2022) Notizia di gossip fresca di giornata: il giovane interprete di Mare Fuori sembra si stia vedendo da qualche tempo con la talentuosa ragazza Uno dei maggiori successi televisivi targato Rai è sicuramente Mare Fuori. Una fiction giovane, fresca ed intrigante, che riguarda un gruppo di ragazzi detenuti in un carcere nella zona di Napoli. Trame L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Notizia di gossip fresca di giornata: il giovane interprete disembra si stia vedendo da qualche tempo con la talentuosa ragazza Uno dei maggiori successi televisivi targato Rai è sicuramente. Una fiction giovane, fresca ed intrigante, che riguarda un gruppo di ragazzi detenuti in un carcere nella zona di Napoli. Trame L'articolo proviene da Inews24.it.

MatteoRichetti : Questa è la serietà e l’affidabilità di gente come Bonelli. Vende come scoop una cosa di dieci anni fa e dice che s… - Bibi22bubu99 : @serioouusly Tesoro te lo scrivo ma capirAi che è una cazzata… la mia critica è più l’insabbiamento di certe cose i… - Bibi22bubu99 : Seconda cosa ci tengo a precisare che non sono prove ma è una notizia arrivata nei dm ma al di là dello scoop o del… - Bibi22bubu99 : Ci tengo a precisare una cosa .. caro fanpage da quattro soldi Luru lo scoop che tanto vorresti purtroppo non inter… - fracapone59 : RT @MatteoRichetti: Questa è la serietà e l’affidabilità di gente come Bonelli. Vende come scoop una cosa di dieci anni fa e dice che sono… -