Calciomercato Napoli | Ounas al Lille

(Di giovedì 1 settembre 2022) Al centro delle ultime trattative per questa sessione di mercato c’è l’algerino Adam, classe ’96. L’attaccante milita nelda ormai due stagioni ma diversi club sembrano aver puntato gli occhi su di lui. In Italia sul calciatore sembravano aver puntato gli occhi Monza, Torino e Sampdoria ma nessuna pista è stata realmente confermata. Si L'articolo

Eurosport_IT : ???? Icardi verso il Galatasaray ?? Inter: spunta Zagadou ? Difficile l'arrivo di Navas al Napoli Questa l'edicola de… - DiMarzio : #Calciomercato, #Ounas verso il @losclive. Trattativa in chiusura - DiMarzio : #SkyCalciomercatoDay | @losclive, c'è la firma di #Ounas: a breve l'annuncio - sportli26181512 : Napoli, UFFICIALE: Ounas è del Lille: Il Napoli ha ufficializzato attraverso i propri canali la cessione a titolo d… - Vincenzo140893 : RT @calciomercatoit: ???TVPLAY - D'Amico: '#Fagioli? Giocare nella #Juventus è una grande soddisfazione. I giovani devono farsi trovare pron… -

NapoliToday

... uno in più dell'Inter e due in più della Juventus, insieme a, Milan, Lazio e Roma. La Dea ...ATALANTA NEWS/ Il Tottenham riscatta Romero, futuro incerto per Ilicic ATALANTA TORINO: ...Ha speso 68 milioni (visto che il riscatto di Raspadori scatterà la prossima stagione), ma ne ha incassati 81, piazzando anche Ounas allo scadere. Il conto economico torna. Il resto pure. E' l'... Calciomercato Napoli - Ufficiale l'arrivo di Leonardo Rossi dal Milan Il Real San Giuseppe ha ufficializzato il tesseramento dell'esterno brasiliano Dian Luka. Brasiliano classe 1990, in Campania ha già indossato le maglie della Sandro Abate Avellino e ...A Calciomercato.it in onda su Tv Play è intervenuto l’Amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali Giovanni Carnevali è intervenuto a Calciomercato.it in onda su Tv Play direttamente dall’H ...