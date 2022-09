Basket, Gianmarco Pozzecco: “Affrontiamo l’Europeo partita per partita. Ci sono tante squadre competitive” (Di giovedì 1 settembre 2022) Giornata di vigilia per la Nazionale Italiana di Basket maschile in vista del match d’esordio ai Campionati Europei 2022, che si disputerà davanti al pubblico casalingo del Forum di Assago contro l’abbordabile Estonia. Nonostante la pesante assenza di Danilo Gallinari causa infortunio, la selezione tricolore ha come primo obiettivo la qualificazione agli ottavi di finale. Gli Azzurri sono inseriti nel gruppo C insieme a Ucraina, Gran Bretagna, Croazia, Grecia ed Estonia. Le prime quattro avanzeranno alla fase a eliminazione diretta, prevista a Berlino dal 10 settembre. “All’Europeo ci sono tante Nazionali con roster competitivi e avranno possibilità di arrivare in fondo. Noi non ci preoccupiamo di tutto questo e affronteremo l’Europeo ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Giornata di vigilia per la Nazionale Italiana dimaschile in vista del match d’esordio ai Campionati Europei 2022, che si disputerà davanti al pubblico casalingo del Forum di Assago contro l’abbordabile Estonia. Nonosla pesante assenza di Danilo Gallinari causa infortunio, la selezione tricolore ha come primo obiettivo la qualificazione agli ottavi di finale. Gli Azzurriinseriti nel gruppo C insieme a Ucraina, Gran Bretagna, Croazia, Grecia ed Estonia. Le prime quattro avanzeranno alla fase a eliminazione diretta, prevista a Berlino dal 10 settembre. “AlciNazionali con roster competitivi e avranno possibilità di arrivare in fondo. Noi non ci preoccupiamo di tutto questo e affronteremo...

