Basket, Europei Milano 2022, Sala inaugura una Fan Zone: “Massimo dell’accoglienza” (Di giovedì 1 settembre 2022) “Aver dato questo onore a Milano non è dovuto, è stata una bella scelta per noi che ripagheremmo con il Massimo dell’accoglienza, faremo funzionare tutto al Massimo delle nostre capacità. Basta andare in Galleria, a Milano abbiamo avuto tra luglio e agosto dei dati di turismo straordinari, tornati al livelli del 2019, perché Milano è attrattiva; per esserlo è sempre pronta per mostrare il suo lato migliore: anche lo sport ne fa parte“. Queste sono le parole di Giuseppe Sala, primo cittadino di Milano, nel contesto dell’inaugurazione di una Fan Zone relativa agli Europei di Basket 2022. Cerimonia di scena in Piazza Duomo, con il sindaco dei meneghini entusiasta nel ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) “Aver dato questo onore anon è dovuto, è stata una bella scelta per noi che ripagheremmo con il, faremo funzionare tutto aldelle nostre capacità. Basta andare in Galleria, aabbiamo avuto tra luglio e agosto dei dati di turismo straordinari, tornati al livelli del 2019, perchéè attrattiva; per esserlo è sempre pronta per mostrare il suo lato migliore: anche lo sport ne fa parte“. Queste sono le parole di Giuseppe, primo cittadino di, nel contesto dell’zione di una Fanrelativa aglidi. Cerimonia di scena in Piazza Duomo, con il sindaco dei meneghini entusiasta nel ...

sportface2016 : #Basket, Europei Milano, #Sala inaugura una Fan Zone: 'Massimo dell'accoglienza' - sportface2016 : #EuroBasket, debutto ok per la #Spagna di #Scariolo. #Bulgaria battuta 114-87 - OA_Sport : Basket: iniziano gli Europei. Spagna sul velluto, Bosnia ed Erzegovina di recupero - giu_pis : Oggi iniziano gli #Europei di #basket che si giocano anche in #Italia ma sulla @Gazzetta_it non c'è nemmeno una rig… - basket_napoli : Un enorme in bocca al lupo all'@italbasket di Coach Pozzecco impegnata nei Campionati Europei! ?????? Gli azzurri far… -