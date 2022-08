Vede che la bolletta è più che raddoppiata e aggredisce moglie e figlio. Denunciato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si accorge dei rincari della bolletta e si scaglia contro la sua famiglia. È successo a Pesaro, dove un uomo di 50 anni ha minacciato la moglie e il figlio con un paio di forbici dopo aver visto che le utenze di luce e gas erano più che raddoppiati rispetto al solito. Il 50enne era appena rientrato nella sua abitazione quando dopo aver visto la bolletta mensile ha aggredito la sua famiglia e poi si è scagliato contro il televisore e la playstation, lanciandoli a terra e spaccandoli: “Devi trovare un lavoro, non puoi stare a casa a giocare tutto il giorno”, ha urlato al figlio maggiorenne. Dopo di che è iniziata una vera e propria colluttazione e la moglie ha contattato le forze dell’ordine. Una volta che gli agenti sono giunti sul posto, hanno constatato che il 50enne era ubriaco. Alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Si accorge dei rincari dellae si scaglia contro la sua famiglia. È successo a Pesaro, dove un uomo di 50 anni ha minacciato lae ilcon un paio di forbici dopo aver visto che le utenze di luce e gas erano più che raddoppiati rispetto al solito. Il 50enne era appena rientrato nella sua abitazione quando dopo aver visto lamensile ha aggredito la sua famiglia e poi si è scagliato contro il televisore e la playstation, lanciandoli a terra e spaccandoli: “Devi trovare un lavoro, non puoi stare a casa a giocare tutto il giorno”, ha urlato almaggiorenne. Dopo di che è iniziata una vera e propria colluttazione e laha contattato le forze dell’ordine. Una volta che gli agenti sono giunti sul posto, hanno constatato che il 50enne era ubriaco. Alla ...

